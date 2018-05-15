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أصيب المسؤول العام لما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنة “المنحل” المدعو عطية سعيد الشاعري الشهير والمكني “المحترم” نتيجة المواجهات مع القوات المسلحة الليبيه في منطقة الظهر الحمر.

وكشف مصدر مطلع أن الشاعري أصيب في محور الظهر الحمر في جنوب مدينة درنة، لافتا إلى أن إصاباته طفيفة نقل على إثرها إلى مستشفى الهريش لتلقى العلاج.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة تمكنت من أسر عنصر واحد فقط وهو ليبي الجنسية ومقتل 8 عناصر وإصابة ما يزيد عن 11 عنصر لدى مجلس شورى مجاهدي درنة ” المنحل”.

وأفاد أن القوات المسلحة الليبية تمكنت خلال معارك اليوم الثلاثاء في محور الظهر الحمر تمكنت من السيطره على ما يعرف بحواشين بوربيحه و الـ” T ” في المحور والسيطرة بشكل كامل على منطقة “الحيلة” جنوب مدينة درنة.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة أيضا على منطقة ” سي عزيز” المتاخمة لمنطقة الفتايح ومنطقتي “سي عون – الخبطة” شرقي مدينة درنة بالإضافة إلى السيطرة النيرانية على منطقة الفتايح السكنية والزراعية.

وأفاد المصدر أنه تم تدمير عدد من الآليات العسكرية إحداها قتل وأحرق من فيها وهم ثلاثة عناصر وإعطاب دبابتين واسترداد دبابة أخرى وكمية من الأسلحه والذخائر.

ولفت إلى أن مدينة درنة شهدت هدوء وحركة سير طبيعية ، موضحًا أن “محور الساحل” الواقع غربي المدينة شهد أيضا هدوء وحركة سير من وإلى درنة وبشكل اعتيادي.

يشار إلى أنه منذ فجر اليوم الثلاثاء وبناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة تحركت وحدات عسكرية من القوات الخاصة وكتيبة 302 باتجاه محاور مدينة درنة.