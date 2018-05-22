أخبار ليبيا24- خاص

أوضح آمر السرية الأولى استطلاع أوجلة العميد صالح كرناف تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت بوابة أوجلة الشمالية والتابعة لمدريةً الأمن “أوجلة أجخرة”.

وأفاد كرناف أن عدد ثلاث سيارات مسلحة بعدد 14 فرد من ذوي البشرة السمراء هاجمت هاجمت البوابة، لافتا إلى أن المجموعة قادمة من جهة الجنوب الغربي ورجعت من نفس الطريق التي قدموا منها.

وأكد آمر السرية الأولى استطلاع أوجلة أن دوريات تابعة للقوات المسلحة خرجت للبحث عن هذه المجموعات مشيرًا إلى أن الجندي أرحومة مفتاح احمودة تم اختطافه وتمكن أحد الأفراد من الهروب.

وشدد كرناف على ضرورة تواجد لسلاح الجو في الحقول النفطية للمساعدة في عملية التمشيط وضبط الأمن لصعوبة الدوريات الصحروية للمسافات الشاسعة.

ومن جهته، طالب عميد بلدية أوجلة السنوسي الفضيل وزارة الداخلية و القيادة العامة بضرورة دعم مديرية الأمن وتخصيص قوة مسلحة إلى مناطق الواحات.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التى تتعرض لها بوابة في أوجلة للهجوم من قبل المجموعات الإرهابية.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية شنت هجومين متزامنين على بوابة أوجلة، وآخر بسيارة مخففة على بوابة الـ 60 جنوب إجدابيا أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر .