أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر أمني بمديرية أمن بنغازي، تفاصيل تعرض أفراد من البحث الجنائي بنغازي إلى رماية مباشرة على سيارتهم من قبل عناصر تتبع كتيبة شهداء الزاوية المعروفة باسم الكتيبة 21.

وقال المصدر إن الرماية جاءت على خلفية خلاف شخصي بين أحد منتسبي البحث الجنائي وأحد أفراد الكتيبة 21.

وبين المصدر، أن أحد عناصر البحث الجنائي يدعى المقدم منعم المهشهش قام بالقبض على أحد أفراد كتيبة 21، ورفض إطلاق سراحه حتى بعد علمه بأنه أحد منتسبي الكتيبة وتعدى عليه بالضرب والسب والشتم.

وأفاد المصدر أن منتسب الكتيبة 21 بعد إطلاق سراحه قدم إلى مقر البحث ليثأر من المهشهش وحدث إطلاق النار ما أدى إلى وقوع قتيلين أحدهما من كتيبة شهداء الزاوية والآخر من البحث الجنائي.

وأكد المصدر أنه لا يوجد خلاف بين المؤسسة العسكرية، والأمنية، ولكن ما حدث ليس أكثر من خلاف شخصي، مؤكدا أن “المخطئ هو المهشهش لأنه تعدى بالضرب على أحد عناصر الكتيبة 21 دون وجه حق”.

وأشار المصدر إلى أن ماحدث هو تصرف فردي وأن المؤسسة العسكرية لا تظلم أحد ولا تتعدى على أحد والقانون والتحقيقات هما الفيصل بين المؤسسة الأمنية والمتهم

ومن جهته، طالب آمر كتيبة شهداء الزاوية التابعة للقوات المسلحة العميد جمال الزهاوي إدارة البحث الجنائي بتسليم أفراد الوحدة التي قامت بالرماية على عناصر الكتيبة وذلك لفتح تحقيق عاجل و اتخاذ الإجراءت اللازمة حيال الحادث.

وأكد الزهاوي، عبر مقطع مصور له بموقع التواصل الاجتماعى ”فيسبوك”، على أن الجميع تحت طائلة القانون وأن الكتيبة ضد أي كيان أو أمر من شأنه المساس بوحدة واستقرار البلاد.

ونعى آمر الكتيبة أسرة الفقيد “اسامة جمعة العبيدي” الذي توفي اليوم في الاشتباكات التي دارت بين أفراد الكتيبة وعناصر البحث في بنغازي إثر تعرضهم إلى رماية مباشرة على سيارتهم بالقرب من مديرية أمن بنغازي ما أسفرعن وفاة اثنين من العناصر الأمنية المتواجدة في السيارة المستهدفة.

يشار إلى أن سبب المشكلة كان بعد توقيف عناصر البحث الجنائي عنصرين من الكتيبة 21 بسبب سؤ تفاهم وقع أمام أحد المصارف وبعد قدوم عناصر الكتيبة إلى مقر البحث لاستلام زملائهم انهال عليهم أحد ضباط البحث بالسب والشتم وتحول الأمر إلى اعتداء وضرب وتدخل الخيرين من الطرفين وتم فض الإشكال في حينها.