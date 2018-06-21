أخبار ليبيا 24

نفى مصدر أمني لأخبار ليبيا 24 سيطرة العصابات الإرهابية التي يقودها إبراهيم الجضران على راس لانوف بالكامل، وأكد أن القوات المسلحة تحاصر مجموعة من خلايا العصابات الإرهابية المتخفية بالمنطقة السكنية وأن اشتباكات عنيفة تدور بالمدينة الآن .

وتجري الآن اشتباكات عنيفة في وادي كحيلة الواقع غرب السدرة بعد تمكن قوات الجيش الليبي من مجابهة التفاف للعصابات المسلحة من جهة حظيرة صهاريج شركة الهروج (الفيبا).

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم بين قوات من الجيش وقوات الآمر لسابق لحرس المنشآت النفطي الوسطى إبراهيم الجضران شرقي رأس لانوف بعد ساعات من إعلان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية «الاجتياح المقدس» لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية.

وبعد انطلاق عملية “الاجتياح المقدس” أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد أحمد المسماري أن «القوات المسلحة تسيطر على ميناء السدرة وتطارد العدو باتجاه الغرب»، وذلك بعد ساعات قليلة من اندلاع الاشتباكات .

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن الجيش الليبي تمكن من السيطرة على البوابة الشرقية منقار النسر ومطار راس لانوف العسكري ومصنع راس لانوف.

من جهتها أكدت قوات الآمر السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى إبراهيم الجضران، أن قوات الجيش الليبي فقدت السيطرة على رأس لانوف وشركة الفيبا، وتراجعت نحو الشرق.

وتبنت القوة في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، قتل 20 من عناصر الجيش الليبي.

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