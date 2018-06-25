أخبار ليبيا 24-خاص

أكد مصدر أمني لأخبار ليبيا 24 تواجد الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية-فرع الوسطى إبراهيم الجضران في مدينة مصراتة بعد انهزام قواته في عملية الاجتياح المقدس التي قادها الجيش الليبي لتحرير مينائي راس لانوف والسدرة.

ونفى المصدر المطلع أن يكون الجضران قد قام بالهروب خارج ليبيا عقب طرده من منطقة الهلال النفطي، مؤكدا اختبائه في أحد المنازل بمدينة مصراتة.

وتلقى الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية-الوسطى إبراهيم الجضران ضربة قوية حين اكتسحت قوات الجيش الليبي تمركزات مقاتليه في راس لانوف والسدرة وأجبرتهم على الفرار وترك مواقعهم.

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