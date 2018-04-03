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كشف المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك عن انطلاق عملية عسكرية فجر أمس الإثنين تحت اسم “عاصفة الوطن” بتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي فايز السراج تستهدف بؤر الإرهاب كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وأفاد “السلاك” خلال مؤتمر صحفي الإثنين في المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن هذه العملية، تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة “الـ60 كيلو متر”، شرق مدينة مصراتة، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاتة، الخمس، زليتن، مؤكداً أن عملية عاصفة الوطن تستهدف فلول تنظيم داعش الإرهابي تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي إلى أن قوة مكافحة الإرهاب، أحاطت الجهات المختصة بالعملية لتتبع فلول داعش والإرهابيين والتعامل مع الأهداف المحتملة كافة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وقال السلاك إن السراج يجدد إدانته للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف بوابة اجدابيا الشرقية يوم الجمعة الماضي ، ويترحم على أرواح ضحاياه من العسكريين والمدنيين، ويؤكد على الضرورة الماسة لتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب.

وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس المجلس الرئاسي يرحب ، بأي عمل يسهم في رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، ولاسيما الخطوات الأخيرة لتفعيل الصلح بين مصراتة والزنتان، ويحث على مزيد من الجهود البناءة نحو مصالحة وطنية شاملة في كل أرجاء ليبيا، ويأمل أن تنعكس هذه الخطوة على باقي الملفات العالقة ، خاصة ملف عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم.