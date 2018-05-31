أخبار ليبيا 24

نفى المدير السابق لإدارة الخدمات الطبية بمستشفى الأمراض النفسية الدكتور أحمد الصديق لأخبار ليبيا 24 ما أثير حول عجز إدارة مستشفى الأمراض النفسية ببنغازي عن توفير وجبات الطعام لنزلاء المستشفى، مؤكداً حاجتهم للأدوية.

وقال الصديق ” ما قيل من لا يجدون ما يأكلون غير صحيح أن المرضى، نعم يعاني المستشفى من نقص حاد في كل الإمكانيات الدوائية والعلاجية ولا من يستجيب “.

وأضاف الصديق “العيب دائما في عدم توفير الإمكانيات من الدولة، الأهم هو ثم الدواء، هذا جل ما نحتاجه إضافة إلى تسديد ديون الشركات العاملة بالمستشفى”.

وأكد أن أكثر من 80 بالمائة من المرضى المترددين على المستشفى يحتاجون للدواء.

من جانبها أوضحت مدير المكتب الإعلامي بمستشفى الأمراض النفسية وفاء شرمدو لأخبار ليبيا 24 أن المستشفى يواجه حاليا صعوبات في توفير الأدوية وأن صيدلية المستشفى باتت خاوية.

وقالت شرمدو أن المستشفى خاطب وزارة الصحة عديد المرات ولكن دون أية جدوى،وأنه من حين إلى آخر ترد إلى المستشفى مساعدات من أهل الخير ومن عدد من الجمعيات والمنظمات الخيرية .

وأضافت أن وزير المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة كامل الحاسي وعد بتقديم الدعم للمستشفى أثناء الزيارة التي قام بها في التاسع من الشهر الحالي والتقى خلالها مدير عام المستشفى الدكتور علي الرويعي وموظفي المستشفى .