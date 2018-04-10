أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير المواصلات المفوض في حكومة الوفاق الوطني ميلاد محمد معتوق ، مع السفير الإيطالي “جوزيبي بيروني” والوفد المرافق له الخطوات التنفيذية لتمكين الشركات الإيطالية من مباشرة أعمالها بمشروع الطريق السريع الجديد أمساعد رأس جدير.

وتناول الاجتماع الذي تم ظهر أمس الإثنين في العاصمة طرابلس الترتيبات الأمنية اللازمة لانطلاق المشروع.

وأكد رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل، استعداد الجانب الليبي للمساهمة بفاعلية في توفير المتطلبات الأمنية التي تساهم في إنجاز الأعمال حسب المخطط المعتمد.

واستعرض الاجتماع دور اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة باعتبارها اللجنة المختصة بإصدار الموافقات ومنح الإذن بمباشرة العمل في المشروع.

يشار إلى أن مشروع الطريق الجديد من أمساعد حتى راس أجدير، يقوم تنفيذاً لما ورد في المادة (9) من اتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين ليبيا وإيطاليا عام (2008) التي تم بناء عليها اعتماد المشروع والتزام الدولة الإيطالية بتوفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذه ويعمل من خلال أربع مراحل على طول الشمال الليبي تبدأ من أمساعد وتنتهي براس أجدير.