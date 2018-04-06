أخبار ليبيا 24- خاص

حذر رئيس الفرع البلدي القعرة فتحي الجارح في حديث لـ”أخبار ليبيا24″ من عشرات الألغام التي زرعها النظام السابق في المنطقة أثناء أحداث مصر عام 1977.

وأضاف الجارح أن هذه الألغام تقع في دائرة شرق جنوب منطقة القعرة التي تقع شرق طبرق بمسافة 30 كم وتمتد دائرة الألغام من الطريق الرئيسي من منطقة القبقابة ويتجه إلى الفرين كما يمتد بطول 5 كم وعرض,500 متر.

ولفت رئيس الفرع إلى أن هذه الألغام التي زرعت خاصة بالدبابات وليس الأفراد وبسبب الاعتداء على الأسلاك الشائكة واختفاء العلامات تسبب في مقتل 5 أشخاص من شباب المنطقة و5 أفراد من سرية الهندسة خلال السنوات السابقة.

وذكر أن هنالك محاولات عام 2000 من الدولة لإزالة هذه الألغام ولكنها لاتزال موجودة وتشكل خطرًا على المواطنين الذين فقدوا الكثير من الأراضي الزراعية والرعوية بسببها.

وأشار الجارح إلى أنه قبض على عصابة في الزاوية إبان النظام السابق والتي اعترفت بأنهم تحصلوا على هذه المتفجرات من حقول الألغام في منطقة القعرة.