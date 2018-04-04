أخبار ليبيا24

أعلن الناطق الرسمي باسم مكافحة الإرهاب العميد “عبدالسلام محمد المسعودي”، أن عملية “عاصفة الوطن”، مستمرة إلى حين الانتهاء من مهامها، مؤكدا أنها لاتستهدف مدينة بعينها.

وأوضح المسعودي في بيان له أن العملية تنفذ من خلال قوة مكافحة الإرهاب ومساندة سلاح الجو الليبي، مؤكدًا الإصرار المطلق والعزيمة الراسخة لمقارعة الإرهاب، أينما حل في مدن ليبيا.

وأشار الناطق الرسمي باسم مكافحة الإرهاب إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، للحديث عن آخر مستجدات العملية.

يشار إلى أن عاصفة الوطن عملية عسكرية انطلقت فجر يوم الإثنين تستهدف بؤر الإرهاب كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

هذه العملية، تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة “الـ60 كيلو متر”، شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاته، الخمس، زليتن، و تستهدف ايضا فلول تنظيم داعش الإرهابي تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.