أخبار ليبيا 24-خاص

دعا مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني في تصريح لأخبار ليبيا 24 كافة الجهات التي دعمت أو ترغب في تقديم الدعم لمطار بنينا أن تقوم بالتنسيق المسبق مع إدارة المطار والابتعاد عن ما سماه الدعم العشوائي .

وشدد الفرجاني على الدعم فيما يخص الأجهزة بمختلف أنواعها، مرجعاً ذلك “لكون أن بعض الأجهزة لابد و أن تكون ذات مواصفات معينة و محددة تتطابق مع قانون الطيران المدني لا يعلمها إلا المختصون بإدارة المطار” .

وأوضح أنهم سبق أن تلقوا دعما من جهات منحتهم أجهزة غير صالحة أو تصنيعها من درجة هابطة مثل سير حقائب المسافرين الكثير الأعطال.