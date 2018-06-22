أخبار ليبيا 24 – خاص

طمأن معاون رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية الوسطى والشرقية العميد إبراهيم عمر المنفي في تصريح لأخبار ليبيا 24 الليبيين بأن راس لانوف والسدرة تحت سيطرة الجيش بعد تحريرهما ودحر ميليشيات الجضران والمرتزقة الموالين له.

وقال المنفي أن تلك المليشيات تم طردها من مينائي راس لانوف والسدرة وهي تحت سيطرة الجيش وجهاز حرس المنشآت النفطية ، وأن القوات المسلحة كبدت هذه الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وأضاف “تم استهداف خزان تابع لشركة الفيبا وسيارات الإطفاء تقوم بواجبها للسيطرة على النيران .وبالنسبة للحي السكني في رأس لانوف فهو مؤمن منذ البداية والسكان لم يغادروه .

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