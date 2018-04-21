أخبار ليبيا24- خاص

كشف المكلف ضمن لجنة التفتيش والمتابعة المشكلة من لجنة الصحة في مجلس النواب وأمين سر لجنة الصحة محمود البدري أن المستشفيات تتحصل على دعم من المؤسسات الخيرية وبعض الشركات.

وأكد البدري – خلال متابعته أوضاع المستشفيات في مدينة بنغازي – أن مشكلة الإنفاق خاصة بوزير الصحة ومديري المستشفيات، مشيرا إلى أن المستشفيات حصلت على ميزانيات خلال الفترة الماضية.

وأفاد البدري أن معظم أجهزة المختبرات والأشعة في مركز الكلى ومركز الإيدز متوقفة عن العمل حيث تحتاج بعضها إلى صيانة وإعادة تشغيل، وذلك ربما يكون قصورا في إدارة المستشفى أو وزارة الصحة.

وأشار البدري إلى أن وزير الصحة يمكنه أن يقوم بإصلاح المشكلة الحادثة والقصور الحاصل في هذا الملف، إذا كان الخلل ناتجا من تقصير الوزارة كما أنه يمكنه أن يعالج الأمر من خلال تغيير إدارة المستشفيات.

وأضاف أنه من غير المنطقي ألا تقوم إدارة المستشفيات أحيانا بشراء جهاز يكلف 100 ألف دينار يساهم في علاج ألف مريض في اليوم، بينما يحصل المستشفى على ملايين الدينارات.

وقال البدري إن هذا التقصير تسأل عنه إدارة التخطيط في وزارة الصحة، والتفتيش والمتابعة، مشيرا إلى أن إدارة التخطيط غير مفعلة في وزارة الصحة.

وذكر أن اللجنة اتفقت مع نقابة المهن الطبية للمساعدة على إقامة ورشة عمل بمشاركة مسؤولي الأقسام الطبية في المستشفيات لمناقشة مشكلة توقف الأجهزة وكيفية علاجها.