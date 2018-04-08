أخبار ليبيا24- خاص

طالب أهالي ومزراعي مدينة جالو وزير الاقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر بإلغاء قرار منع تصدير التمور.

واستنكر الأهالي والمزارعين في بيان لهم قرار الوزارة الذي نص على إيقاف تصدير التمور، واصفين إياه بالقرار “الجائر وغير المسؤول” وعدم تقدير الفائض من إنتاج محصول التمور المكدس في منطقة الواحات عامة و جالو بصفة خاصة.

وأوضحوا أنهم يبذلون كل جهد في سبيل زرع الملاين من أشجار النخيل ومن مختلف الاصناف وذات الجودة العالمية

وأشاروا في بيانهم إلى أن إنتاج التمور في الواحات يصل إلى 500 ألف طن وأن قرار الوزير لايستند على أي دراسات أو معلومات كافية.

وطالب الأهالي والمزارعين وزير الاقتصاد و رئاسة الوزراء بضرورة التدخل وإلغاء هذا القرار.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة منير عصر أوضح أن المنع مؤقت وذلك لحاجة السوق الليبي والمستهلك لكميات من التمور فى شهر رمضان المبارك وسط ظهور أصوات تندد بهذا القرار كونه ضد المزارعين ومنتجى التمور.

وأشار إلى أن السوق الليبي كفيل باستيعاب المتبقي والمخزن من موسم التمور نظرا لتزايد استهلاك التمور فى شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن الأصوات التى تندد بالقرار تحاول أن تحقق أعلى قدر من الاستفادة من خلال فرق العملة على حساب حصة السوق الليبي والمستهلك.

وذكر أن وزارة الاقتصاد من خلال هيأة تنمية وتنشيط الصادارات على استعداد لتقبل ومعالجة واستيعاب أية شكاوى لوثبت أن هناك مخزون يفوق حاجة السوق الليبي للمساهمة فى تصدير وأكثر من ذلك فى دعمه.

وأكدت الوزارة أن حصة السوق المحلي من أي منتج هي من الثوابت التى لا يجوز المساس بها كما أن حماية المستهلك الليبي والسوق الليبي متى كان لذلك سبيل أمر غير قابل للمساومة.