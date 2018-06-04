أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف قسم المرور والتراخيص بنغازي، أمس الأحد، عن ملابسات حادث الشاحنة التي صدمت جسر المشاة الواقع بمنطقة السلماني بالقرب من جزيرة الجرات.

وقال مكتب الإعلام والتوعية بالقسم المرور والتراخيص بنغازي، إنه عند استلام البلاغ عن طريق غرفة العمليات والسيطرة بقسم المرور انتقل على الفور رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي، معاون الشؤون الأمنية بمديرية أمن بنغازي العقيد حسن الشلماني، للوقوف على ملابسات الحادث من عين المكان.

وأضاف ، أن العقيد الشلماني أصدر تعليماته بحجز الشاحنة بوحدة الحجز التابعة لقسم المرور والتراخيص بنغازي، كما أصدر تعليماته بحجز سائق الشاحنة بالحجز القانوني بوحدة تحقيق الحوادث بالقسم.

وأكد أن القسم بدأ إجراءات جمع الاستدلال مع السائق في ملابسات الحادث حيث اتضح من خلال إجراءات جمع الاستدلال أنه لاتوجد معه إجراءات الشاحنة(كتيب/رخصة القيادة) اثناء تشكيله لحادث صدم جسر المشاة سالف الذكر.

وأشار إلى أنه تم إحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاستكمال إجراءات القضية.

وكانت قد اصطدمت شاحنة نقل تحمل بلدوزر بكوبري المشاة في منطقة السلماني بمدينة بنغازي يوم السبت الماضي ما أدى إلى تدمير أجزاء منه وتضرره بشكل كبير، الأمر الذي أثار انتقاد كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعزو سبب وقوع الحادث عدم تفعيل القانون