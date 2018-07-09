أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي بأن قسم المرور والتراخيص سيشرع في تركيب اللوحات المعدنية بطرق سداد مصرفية الدفع.

وﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي النقيب طارق الخراز أن طريقة الدفع ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ بالدفع نقداً ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ القراﺭ ﺃﺻﺒﺢ ممكناً الدفع بالصك المصدق بنفس ﺍﻟﺴﻌﺮ السابق (60 ﺩﻳﻨﺎﺭ) على أن تودع بحساب مصنع اللوحات المعدنية.

وﺃﻛﺪ طارق الخراز ﺇﻥ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻷأسبوع ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، وبناء على ذلك ﺳيتم إلزام ﻛﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻘﻴﻦ بتركيب ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.

وتابع ” ﺳﻨﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﺳﺎﺋﻖ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﻢ”.

22 المشاهدت الكلية , 22 مشاهدات اليوم