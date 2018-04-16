أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر مدير إدارة الرصد والاستجابة المكلف بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض رمضان عصمان، اليوم الاثنين، من مخاطر انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي الفئة “أ” بين طلبة المدارس، مؤكدا تسجيل عدة حالات بمنطقة الشاطي وبني وليد.

وقال عصمان، إن السبب الرئيسي لانتشار المرض المذكور عدم توفر المياه والصابون داخل دورات المياه، موضحاً أنه ينتشر بشكل كبير؛ بسبب العدوى بين الاطفال، مشيرا إلى أن أبرز أعراض هذا المرض هو اصفرار بالجسم يصاحبه قئ وإسهال، مؤكدا أن اللقاح الخاص بهذا الفيروس غير متوفر بالبلاد.

ونبه مدير الرصد بوزارة التعليم مكاتب الصحة المدرسية التابعة لها إلى ضرورة تنظيم جولات ميدانية بالمؤسسات التعليمية والتشديد على وجود المياه بها.

وكانت إدارة الرصد بمركز مكافحة الأمراض قد رصدت عديد الحالات بين الأطفال منها 17 حالة في الشاطئ، و16 في بني وليد.