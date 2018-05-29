أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل مركز طبرق الطبي، عدد 8 حالات وفاة جراء الاشتباكات الدائرة في مدينة درنة منذ بادية شهر رمضان المبارك.

وذكر مصدر طبي من مركز طبرق لـ “أخبار ليبيا 24” أن المركز استقبل يوم الاثنين الجريح أكرم حسين الشاعري التابع لكتيبة 104 ولفض انفاسه في المركز الطبي، مشيرا إلى أنه الشهد الثامن الذي يصل إلى المركز.

وأكد المصدر أن عدد الجرحى الذين وصلوا للمركز إعتبارا من السابع من شهر مايو الجاري قد بلغ 59 جريح أصيبوا بمحاور درنة .

ونوه إلى أن مركز طبرق الطبي جهز قسم العزل لإستقبال الجرحى بعد تجهيزه وتأمينه، مؤكدا أن المركز الطبي ورغم الظروف المحيطة قد قام بتوفير الأدوية والمعدات اللازمة لانقاذ الحالات القادمة إليه من محور درنة.