أخبار ليبيا 24-خاص

بدأ مركز بنغازي الطبي في استكمال تركيب كاميرات المراقبة وتوزيعها على الأقسام الطبية والطوارئ والعمليات وأقسام الإيواء والبوابة الرئيسية ومواقف السيارات وغيرها من الأماكن الحيوية بالمركز.

وتم إعداد هذه الكاميرات ليتمكن من رصد المخالفيين بحيث تعطي صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو المخالفين.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنه تم البدء بتركيب كاميرات المراقبة بعد تفجير قسم إيواء جرحى الجيش في الدور الخامس، وبعد صدور تعليمات من البلدية والمديرية بتركيب الكاميرات.

وأوضح قويدر “قام قسم الاتصالات بالمركز بتركيب كاميرات تم شراءها من إحدى الشركات الخاصة التي رسا عليها العطاء وقام بالتوصيلات والتركيب.

وأشار أن الكاميرات تم تركيبها في الممرات والساحات وبالقرب من المصاعد وغرف العمليات والطوارئ وقسم الولادة وقسم الكلى والبوابات الرئيسية والمخازن ومواقف السيارات، والأقسام التي يحتمل أن يكون فيها سرقات أو مشاكل.

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