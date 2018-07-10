أخبار ليبيا 24

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الخمس الإفراج عن شحنة من قش القمح (تبن) وصلت لميناء الخمس بعد استيرادها باعتمادات مستندية ممنوحة من المصرف المركزي-طرابلس.

وقال رئيس مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية فرع الخمس محمد مهلهل في رسالة، اليوم الإثنين، لرئيس مركز جمرك ميناء الخمس البحري “نحيل إليكم شهادة بعدم الإفراج عن شحنة موردة صادره عن فرع الخمس بمركز الرقابة عن الأغذية والأدوية”

وبينت الرسالة أن الشحنة التي وردتها شركة الطيب الممتاز صدر لها قرار 5888 بعدم الإفراج.

ولاحظت الرسالة أن شحنة قش القمح تأثر بعض “البالات” بالمياه في البحر .

وكانت صور تبين رسو سفينة تحمل شحنة من قش القمح المعروف محليا بـ”التبن” قد أثارت موجة من ردود الأفعال الغاضبة بدعوى أن أموال الاعتمادات المستندية تصرف في أوجه صرف يشوبها الفساد والاستهتار في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.

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