أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الدراسات والبحوث في مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق محمد غريب إنه تم العثور على نبتة “الداتورا” المخدرة في أحد أحياء المدينة.

وأضاف غريب لـ”أخبار ليبيا24″ أنه بناء على تكليف من النيابة العامة طبرق لمركز الخبرة القضائية والبحوث بخصوص أخذ عينة وإجراء تحاليل على نبتة يشتبه في أنها مخدرة تم العثور عليها في أحد الأحياء السكنية في مدينة طبرق توجه فريق خبراء من الخبرة القضائية والبحوث “خبراء ادوية وعقاقير ومهندسين” إلى المكان وأخذ عينات من النبتة.

وأوضح مدير المكتب أنه بعد الفحص والتحاليل تبين أن اسم النبات هي نبتة الداتورا (البنج) نبتة مخدرة لها عدة مخاطر.

وأشار غريب أنه من مخاطر هذه النبتة أن لها تأثيرات سامة وهي ذات أوراق عريضة واضحة التعرق ثمارها شوكية ذات بذور بنية داكنة وأزهارها بوقية بيضاء.

ولفت إلى أن الآثار الجانبية عند أكلها أو لمسها خطيرة جداً للانسان والحيوان ويجب التعامل معها بحرص شديد، فهي تسبب جفافًا في الفم وتشنجات عصبية وحالة من الهذيان يتبعها حالة من الكسل التام.

وأفاد أنه قد تؤدي جرعات مرتفعة منها إلى شلل في الجهاز العصبي والتنفسي وتؤدي للوفاة، موضحًا أن المواد الفعاله تسمى القلويدات وهي الأتروبين والهيوسيامين والسكوبالمين.

وذكر مدير المكتب أن هذه النبتة تنبت في الأراضي المهملة والقاحلة ويجب القضاء عليها ومنع زراعتها تماما ولا يتعامل معها إلا شخص مختص ذو دراية كافية بالأعشاب.

وتابع غريب “لهذه النبتة فوائد فهي تستخدم كدهان من أوراقها لعلاج الصلع في الذكور، وتستخدم كلبخة لعلاج المفاصل والنقرص، والسائل المستخلص منها يستخدم كطارد للحشرات، والماده المستخلصة من ثمارها تسمى الأتروبين تستخدم لفحص قاع العين”.

يشار إلى أن النبتة تم العثور عليها في أحد الأحياء السكنية في طبرق وبعد ورود بلاغ للجهات الأمنية بخصوص هذه النبتة قامت النيابة العامة طبرق بتكليف مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق لإعداد تقرير فني بالخصوص.