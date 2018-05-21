أخبار ليييا 24 – خاص

أفاد مسؤول مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي امجد الورفلي، اليوم الاثنين، أن مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي استلم عدد 34 مهاجر غير قانوني من الجنسية الافريقية بتعاون مع البحث الجنائي أجدابيا.

وقال الورفلي، أن بعض المهاجرين لا يوجد بحوزتهم مستندات رسمية أو جوازات سفر والبعض الأخر لا يملكون إجراءات رسمية للدخول إلى الأراضي الليبية.

وأضاف أن مركز الايواء سيباشر في استكمال الاجراءات الأولية وهي الفحوصات والتحليل الطبية وبعدها سيتم ترحيل المصابين بالأمراض والذين لا يحملون جوازات سفر.