أخبار ليبيا 24-خاص

قال مسؤول المكتب الإعلامي بفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي أمجد الورفلي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن مركز إيواء قنفودة التابع للفرع يعمل بدون أية إمكانيات وأنهم يتلقون مساعدات تأتيهم فقط من جمعية الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات الخيرية.

وأضاف الورفلي أن مركز إيواء قنفودة تلقى خلال شهر رمضان الماضي مساعدات من جمعية الاتحاد الخيرية-بنغازي على هيئة وجبات إفطار وسحور وملابس وأغطية وفراشات وبطاطين ومواد تنظيف.

وبين مسؤول المكتب الإعلامي بفرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي أمجد الورفلي جمعية الاتحاد الخيرية قدمت تلك المواد خصيصا للمهاجر المتواجدين في المركز، منوها أن الفرع يؤوي حاليا عدد 50 مهاجرا من الجنسيات المصرية والتشادية والسودانية.

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