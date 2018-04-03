أخبار ليبيا24

شهدت مدينة سرت دمارًا لم تشهد مثله مدينة ليبية أخرى، حيث تعرضت المدينة في أحداث 2011 إلى الدمار والتخريب الذي طال منازل المواطنين والمقار الحكومة والخدمية، وتعرضت في الحرب التي خاضتها قوات البنيان المرصوص ضد تنظيم الدولة الإرهابية “داعش” الذي تمركز في المدينة لعدة سنوات فتعرضت المدينة على إثرها لدمار وتخريب أكثر.

ورغم وعود كافة الحكومات المتعاقبة بشأن التعويض وإعادة إعمار المدينة إلا أنه لم تفي أية حكومة بوعودها، وبقيت مدينة سرت أطلالًا بعد أن طالها الدمار والخراب.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عقب لقاءه يوم أمس الأحد ومدير الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة خالد بوخطوة مع عميد بلدية سرت مختار المعداني سعي المؤسسة بما اتيح لها من إمكانيات لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية وفق برامج التنمية المستدامة بالتنسيق مع الادارة المختصة.

واستعرض صنع الله خلال الاجتماع، سبل التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس البلدي سرت وإمكانية استحداث بعض المشاريع التنموية التي تخدم المدينة ومدى مساهمة المؤسسة في توفير الاحتياجات الضرورية.

وأيضًا في بنغازي، بحث وفد من بلدية سرت مع اللجنة الرئيسية واللجنة التحضيرية لمؤتمر ومعرض بنغازي الدولي لإعادة إعمار المدينة آلية مشاركة المدينة في المعرض والاستفادة منه في إقامة مؤتمر ومعرض دولي لإعمار مدينة سرت.

وقالت عضو المجلس البلدي سرت ورئيس ملف الإعمار في البلدية هنية سالم أبو خريص إن مدينة سرت تحتاج إلى مثل هذه الفرص إعلاميًّا لإظهار صورتها المحلية والدولية ، ولتوضح الصورة أمام الجميع بأن سرت مدينة جريحة تعرضت لنكبات عديدة.

وأضافت أبوخريص أن مدينة سرت تسعى إلى مشاركة جميع الأطراف الليبية ، لإيصال الصورة أمام المجتمع المحلي والمجتمع الدولي لإعمار المدينة ، لأنها جزء لا يتجزأ من الأرض الليبية، موضحة أن حكومة الوفاق تحاول أن تقدم عديد المساعدات ولكن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا تجعلها غير قادرة على تقديم المساعدات الكافية التي تحتاجها المدينة.