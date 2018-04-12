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كشف مدير منظومة السرير سرت تازربو بنغازي، المهندس علي الماوي، أن انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة الشرقية بالكامل وخروج جميع المحطات عن الخدمة أدى إلى توقف عمليات التشغيل، وضخ المياه من حقول الآبار منذ خمسة أيام.

وأضاف ماوي – بحسب الصفحة الرسمية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي – أن انقطاع التيار الكهربائي ألزم غرفة التحكم إلى خفض كميات المياه المتدفقة إلى بنغازي إلى 160 ألف متر مكعب.

وأوضح مدير منظومة السرير سرت تازربو بنغازي أن المياه عادت إلى التدفق من جديد إلى مدينة بنغازي وبشكل تدريجي يوم منذ أمس الأول الثلاثاء لتصل إلى 220 ألف متر مكعب .

وطمأن الماوي سكان مدينة بنغازي بأن المياه اعتبارا من يوم أمس الأربعاء عادت إلى تدفقها الطبيعي إلى بكمية 280 ألف متر مكعب يومياً.