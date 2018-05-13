أخبار ليبيا 24

قال آمر الكتيبة 21 مشاه اجدابيا، المشاركة في معركة تحرير درنة، الملازم عمر أبسيط أن كتيبته استهدفت منطقة الكسارات التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية بمدفعية دبابات وهاوزر.

وأكد أبسيط أن الاستهداف نتج عنه وقوع قتلى وإصابات بين المجموعات الإرهابية، لكنه لم يحدد عددهم.

وتشن القوات المسلحة هجوما على درنة من ثلاثة محاور وسيطرة على عدة مواقع من بينها معسكر الردع الهيشة سابقا.

ومن بين الكتائب المهاجمة للمحور الشرقي الـ 102 – 101 – 206 كتيبة طبرق المقاتلة بالكامل وسرية الحماية، وفي المحور الجنوبي تتواجد كتيبة العميد سالم رحيل والكتائب 212 و 151 و 106 وطارق بن زياد والمجموعة المساندة كذلك كتائب المحور الغربي.

بينما تعتمد تحركات مليشيا بوسليم على التنقل ليلا ولديها تمركزات غير ثابتة في سيدي القرباع .