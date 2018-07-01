أخبار ليبيا 24

أقدم محتجون ليبيون على إغلاق معبر أمساعد المؤدي إلى مصر وذلك احتجاجا على اعتزام السلطات المصرية رفع رسوم الدخول المواطنين الليبيين إلى أراضيها من 120 جنيه مصري للفرد إلى 400 جنيه مصري.

وكان مدير مكتب عميد بلدية أمساعد محمد عبد السلام عياد قد قال في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن تنفيذ القرار سيتم اعتبارا من الثاني من يوليو الحالي.

وقال أن الجانب المصري يطالب الليبيين المصحوبين بسياراتهم الخاصة بمبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مصري حسب موديل السيارة كضمان على أن يخصم جزء من هذا المبلغ بعد رجوع المواطن الليبي بسيارته.

وأكد عياد إنهم في انتظار اجتماع قادم يجمع إدارة الجمارك الليبية بمنفذ أمساعد وبلدية أمساعد لفرض مبلغ على دخول السيارات المصرية والمواطنين المصريين.

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