أخبار ليبيا 24 – خاص

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أرتيليا الإيطالية الفرنسية عقد الخدمات الاستشارية لإدارة خطة تطوير طموحة لمباني المؤسسة في بنغازي.

ويضم المشروع مقر للمؤسسة في بنغازي وشركات نفطية أخرى ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى مجمع فندقي ومركز مؤتمرات.

ووقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة للنفط مصطفى صنع الله العقد مع الرئيس التنفيذي لشركة أرتيليا السيد بينوا كلوتشيري الاتفاقية في ميلانو يوم الجمعة الموافق 30 مارس 2018، ليطلقوا هذا المشروع ليشكل خطوة هامة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لليبيا ككل.

وقال صنع الله، أن مباني المؤسسة الوطنية للنفط الجديدة في بنغازي ستعكس طموح ليبيا كدولة، وستظهر للعالم مدة قوة قطاع النفط في ليبيا هناك مستقبل مشرق لبلدنا إذا أمكننا وضع الصراع خلفنا و ينبغي أن نفكر في إمكانات بلدنا على المدى الطويل وبالأفق المشترك وأن نبني مستقبلنا معاً”. وأضاف أن هذا المشروع يمثل لمحة عن ما يمكن تحقيقه في المستقبل”.

وأوضح أن بناء المؤسسة الوطنية للنفط الذي سيشكل يبلغ طوله 100 متر وتغطيه طبقه معدنية ذهبية ساطعة، كما سيشمل الموقع مقرًا مزدوج سداسي الشكل لشركة البريقة لتسويق النفط، ومكاتب لمصرف ليبيا المركزي، وفندق ومهبط طيران عمودي ، بالإضافة إلى مكاتب لشركات نفطية أخرى ومركز مؤتمرات دولي.

وتابع سيطور إنشاء هذا المعلم الفريد من نوعه منطقة الميناء ببنغازي بشكل كامل، ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع الأول في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي سيحقق تصنيف” القيادة في تطوير الطاقة والبيئة” LEED ND. وهو نظام تصنيف المباني البيئية الأكثر أهمية في العالم.

ويذكر أن شركة أرتيليا هي شركة استشارية دولية متعددة التخصصات، ومجموعة إدارة هندسية وإدارة مشاريع متخصصة في البناء والتشييد والبنية التحتية والمياه والبيئة. وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن شركة أرتيليا الاستشارية ستشرع في الأعمال الهندسية حال استكمال الإجراءات التمهيدية المُتمثلة في تقديم الضمانات المالية واعتماد العقد من مصلحة الضرائب ، وسيتم تمويل المشروع بالإقراض من أحد المصارف التجارية.