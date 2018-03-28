أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت مجريات مباراة الهلال والشباب العربي حوالى الساعة الثانية عشرة ليلة البارحة، ء بسبب تأخر وصول لوحة الهدف من مدينة طرابلس وهي البديلة لتلك التى تحطمت خلال الأيام الماضية وانتظر اللاعبين و طاقم التحكيم والجماهير لاكثر من 6 ساعات لتبدأ المباراة .

وذكر مراسل “أحبار ليبيا 24” أنه لم يتسنى تأجيل المباراة لأن حجز الطيران لفريق الشباب العربي كان على تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء، وبعد وصول لوحة الهدف وتركيبها اطلق طاقم التحكيم صافرة انطلاق المباراة حوالي الساعة 12 مساءً ولتنتهي الساعة 2 صباحاً.

وكانت المباراة قد انتهت لمصلحة فريق الشباب بنتيجة 83 – 64 وسيلتقي الفريقين الاحد المقبل في لقاء الاياب بقاعة طرابلس الكبرى لتحديد الفريق المتأهل لنهائيات السداسي الذي يحدد بطل ليبيا .

وقال رئيس بعثة فريق الشباب العربي علاء احواص لـ “أخبار ليبيا 24” إن المباراة كان موعدها الساعة 5 مساءً وتم تبليغي بانها أجلت إلى الساعة 8 وعندما حضرنا للمجمع تفاجئنا بأن لوحة السلة مكسورو فقررت ألا العب على لوحة مكسورة وذلك سلامة للاعبين

من جهته قال مساعد مدرب الهلال خالد الحاسي، ‘ن لوح السلة مكسور منذ أكثر من أسبوع ولم يتم ايجاد البديل وطالب الجهات المسؤولة على كرة السلة بايجاد حلول سريعة خاصة وأن هناك استحقاقات قريبة ابرزها الدوري السداسي.