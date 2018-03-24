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أطاحت نتيجة لقاء الاهلي طرابلس و ابي الاشهر في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم برأس مدرب الاهلي طرابلس الصربي برانكو .

وكان الأهلي طرابلس قد تعادل امس الجمعة أمام ابي الاشهر 1-1 في نتيجة قد تفقد الفريق صدارة المجموعة الرابعة وتهدي الصدارة للمدينة المتحفز للانقضاض على الترتيب الاول و التأهل للدور الرباعي للبطولة في حالة تحقيقه للفوز في مبارياته المتبقية.

وكانت إدارة الاهلي طرابلس قد تعاقدت مع برانكو خلال نوفمبر الماضي خلفاً للمصري طلعت يوسف ولم ينجح في قيادة الفريق للتأهل للمشاركة الافريقية حين خسر امام التحدي.

وأكدت مصادر مقربة من الأهلي طرابلس لأخبار ليبيا 24 أن إدارة نادي الاهلي طرابلس فسخت التعاقد مع برانكو والطاقم الفني المرافق له بالتراضي وأضافت أن الاتجاه سيكون للتعاقد مع مدرب محلي لقيادة الفريق في باقي مباريات الفريق خلال الدوري الليبي الممتاز.

ومن ابرز الأسماء التي تتجه اليها الانظار في تدريب الاهلي طرابلس هو المدرب السابق للمنتخب الليبي جلال الدامجة.