أخبار ليبيا 24

كشف الباحث السابق بمركز الحرير لدراسات الشرق الأوسط محمد الجارح أن هناك مبادرة فرنسية يجري تداولها، من المفترض التوقيع عليها يوم 29 مايو الحالي بحضور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري أو أحد نوابه تتضمن إجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2018 وتوحيد المؤسسة المالية وإلغاء المؤسسات الموازية وإعادة فتح سجل الناخبين لمنح فرصة التسجيل لمن فاتهم.

وقال الجارح أن التوقيع سيتم بحضور ممثلين عن دول “الجزائر، تشاد، الصين، مصر، المانيا، ايطاليا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السودان، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، الإمارات، الولايات المتحدة” وبحضور الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.

وأضاف الباحث أن المبادرة تنص على أن إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية 2018 ويكون وفقا لخطة المبعوث الأممي وبالتنسيق مع حكومة الوفاق والهيئة العليا للانتخابات، وتعمل قوات الأمن الليبية وبالتعاون مع الأمم المتحدة، الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي على تامين التحضيرات للانتخابات وعملية الاقتراع، وبمراقبة دولية مكثفة وأن أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية سينتج عنها عقوبات دولية.

وتابع الجارح “تتضمن المبادرة الفرنسية أيضاً الاعتراف بأن اعتماد مشروع الدستور من قبل الهيئة التأسيسية هو لحظة مهمة لسيادة الدولة الليبية، وإعداد وتنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية 2018.”

ونوه أن من بين النقاط التي سيتم التوقيع عليها “الالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، والتأكيد على خضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية المنتخبة، بالإضافة إلى العمل على التحضير للانتخابات في ليبيا، والمشاركة في حوار وطني جامع داخل او خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال ثلاثة اشهر من توقيعه.