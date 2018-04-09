أخبار ليبيا 24

نفى المكتب الإعلامي لجهاز المباحث الجنائية فرع الغربية الأنباء التي ترددت عن مقتل النمري المحجوبي، المجرم الرئيسي في جريمة قتل أطفال الشرشاري، داعياً إلى عدم الالتفات إلى “الشائعات والقيل والقال في قنوات الإعلام والتواصل المختلفة والذي يربك المشهد ويشوش على الناس”.

ونشر المكتب على صفحته على فيسبوك صورة للمحجوبي قائلاً أن ” قضية أبناء الشرشاري رحمهم الله تحت التحقيق والوقت مبكر للتوضيح والمتهم الرئيسي أمامكم بالصورة (النمري مصطفى المحجوبي ) يتلقى العلاج وهو بصحة جيدة”.

وأوضح أن التحقيق لازال قائما على أيدي ” ضباط أكفاء ومحنكين ويملكون القرار في استمرار التحقيق”.

وأخلى المكتب الإعلامي مسؤوليته عن أي معلومة تتناقلها قنوات لم يسمها قال إنها ” تحاول تشويش الإحداث وبما يخدم أجنداتها أو توجيهها إلى نقاط تحاول تثبيتها في مخيلة المتلقي”.

وختم بالقول ” انتظرونا بأذن الله في الوقت المناسب للتوضيح وابعدوا أسماعكم عن الشائعات”.

وكانت أنباء ترددت عن تصفية النمري المحجوبي في الساحة العام بمدينة صرمان.