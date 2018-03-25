أخبار ليبيا 24

اعتقلت السلطات الماليزية أمس السبت خلية من سبعة رجال لهم صلة بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) كانوا يخططون لشن هجمات على دور عبادة لغير المسلمين وأهداف أخرى.

وأعلنت ماليزيا التي تقطنها غالبية مسلمة حال التأهب القصوى منذ أن شن مسلحون متحالفون مع «داعش» سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير 2016.

وقال المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون في بيان، إن «الشرطة اعتقلت ستة ماليزيين في ولاية جوهور، في حين تم اعتقال شخص سابع، وهو فيليبيني وعضو في جماعة أبو سياف ذات الصلة بالتنظيم بولاية صباح الشرقية، في عدد من العمليات التي نفذتها في الفترة بين 27 فبراير و15 مارس».

وأضاف أن «الستة المعتقلين في جوهور أعضاء في خلية تابعة للتنظيم، ومنهم فني عمره 37 عاماً جند أعضاء جدداً، ويُعتقد أنه العقل المدبر لهجمات مزمعة على دور عبادة لغير المسلمين في عاصمة الولاية».

وقال المفتش العام «كلهم خططوا للهروب إلى دولة مجاورة والسعي للاحتماء لدى أعضاء جماعة متشددة هناك بعد تنفيذ خطتهم بنجاح»، من دون أن يسمى تلك الدولة.