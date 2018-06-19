أخبار ليبيا 24

أفرجت السلطات المالطية بكفالة عن ثلاثة متهمين بتجارة الكوكايين بينهم ليبيين أحدهم موظف في السفارة الليبية بعد توقيفهم يوم الخميس.

فقد قال تقرير لموقع (مالتا تايمز)، ترجمته أخبار ليبيا 24، أن موظفا بالسفارة الليبية في مالطا يدعى النجار أسامة سليمان من منطقة غرغور وشخص ليبي أخر يدعى بلقاسم خليفة أبو القاسم المغيربي ومواطن مالطي يدعى تريستان كايل بيسان دفعوا ببرأتهم من تهمة تهريب المخدرات وحيازة الكوكايين في ظروف تشير إلى أن العقار المحظور لم يكن للاستخدام الشخصي.

كما أتهم الثلاثة بتهمة غسيل الأموال

وأوضح المفتش جوستين جريتش الذي يتولى الادعاء العام أن الاعتقالات حدثت بعد تلقي معلومات عن صفقة مخدرات على وشك الانتهاء في كيركوب يوم الثلاثاء أثناء جلوس الرجال الثلاثة داخل سيارة وجد بها حقيبة تحتوي على حوالي واحد ونصف كيلو من الكوكايين ، في حين تم العثور على 63000 يورو نقداً مكدسة تحت مقعد الراكب.

وقد اعترض الادعاء على طلب الكفالة بسبب خطورة الجرائم المشحونة وكذلك كون الشاهد المدني الوحيد هو زوجة السيد سليمان ، الذي كان المالك المسجل للسيارة ومنح الشرطة إنقاذ.

وقال الموقع أنه كان هناك خطر محتمل من احتمال الفرار موظف السفارة لما لديه من علاقات ومصالح تجارية في الخارج، لكن محاميه دفع بالقول أن موكله كان لديه زوجة وعائلة في مالطا ، مضيفًا أنه “بدلاً من مناقشة رفض الإفراج بكفالة ، يجب علينا مناقشة الشروط الضرورية لضمان حضور عملائنا لجلسات الاستماع الخاصة بهم في المحكمة”.

وقد أفرجت المحكمة عن الثلاثة بعد أن دفع كل من النجار أسامة وتريستان كايل مبلغ 10 الأف يورو كوديعة وضمانة شخصية بقيمة 20000 يورو ، لتوقيع دفتر الكفالة على أساس يومي ومراقبة حظر تجول بين منتصف الليل والساعة 6:00 صباحاً.

في حين ألزم المغيربي بدفع وديعة بقيمة 5000 يورو ، وهو ضمان شخصي بقيمة 25،000 يورو ، لتوقيع دفتر الكفالة بشكل يومي ومراقبة حظر تجول بين الساعة 11:00 والساعة 7:00 صباحاً.

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