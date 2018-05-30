أخبار ليبيا24

دعا مفتي ليبيا المعزول الشيخ صادق الغرياني جميع أهل ليبيا للخروج في مظاهرات لنصرة أهل مدينة درنة لرفع ما وصفه بالظلم عنها.

وطالب الغرياني في برنامج “الإسلام والحياة” الذي تبثه قناة التناصح التابعة لتيار الإسلام السياسي في طرابلس، الليبيين للخروج بالآلاف في الميادين والساحات حتى يتوقف القصف على المدنيين، حسب قوله.

وشدد مفتي ليبيا المعزول أنه إذا لم يتوقف هذا القصف على مدينة درنة فلا بد من العصيان المدني في كافة أنحاء البلاد.

وأكد الغرياني أنه من الواجب “شرعًا” على الليبيين الخروج في مظاهرات وألا يعودوا حتى يتوقف ما وصفه بالقصف على المدنيين في مدينة درنة.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من تحقيق تقدم كبير في كافة المحاور في مدينة درنة وباتت تحاصر الجماعات الإرهابية في داخل المدينة بعد هروبها وفرارها من الجبال والوديان المحيطة بها.