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“حفتر يرفض عرضًا من السراج” هكذا عنونت عدة صحف ومواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارها بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر رفض عرضًا سرياً من رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، يقضي باقتسام السلطة مناصفة بين الطرفين، في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.

وتضمن العرض – بحسب الصحف والمواقع – إنشاء مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني وإعادة تشكيل حكومة جديدة، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية والإبقاء حفتر على رأس المؤسسة العسكرية الليبية، مع دمج وزارة الدفاع في حكومة السراج تحت قيادته العامة بالإضافة إلى منح حفتر حصة في الحقائب الوزارية، وتعيين كبار المسؤولين، بما في ذلك سفراء ليبيا في الخارج.

إلا أنه ووفقًا لما نشر فإن المشير حفتر أعلن رفضه لهذا العرض والإطاحة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح من منصبه، ونقل مقر المجلس الحالي في مدينة طبرق إلى بنغازي كبرى مدن شرق البلاد مرجعا السبب كون – عقيلة – من داعمي القوات المسلحة في حربها ضد الإرهابي وأنه رجل “وطني”.

وعلى الفور، خرج الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك مؤتمر صحفي مؤكدًا أنه لاصحة لتقديم أية صفقة أو تقديم أي عرض من قبل السراج لحفتر بشأن اقتسام السلطة وإنهاء حالة الانقسام في البلاد.

وأكد السلاك خلال مؤتمر صحفي في طراباس أمس الإثنين أن رئيس المجلس الرئاسي يرحب بكل المبادرات التي من شأنها تسهم في حلحلة الأزمة، إلا أن ماتداول بشأن العرض والرفض ننفيه نفيَا قاطعًا، حسب قوله.

وتشهد ليبيا منذ أربعة أعوام تقريبًا انقساما سياسيًا أدى إلى ظهور حكومة موازية في الغرب إلى أن تم الاتفاق على تشكيل المجلس الرئاسي بحسب اتفاق الصخيرات إضافة إلى انقسام في بعض المصالح والمؤسسات الحكومية من المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.