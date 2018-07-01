أخبار ليبيا 24

قدرت المؤسسة الوطنية للنفط-طرابلس خسائر الإيرادات اليومية المرتبطة بإيقاف إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي بمبلغ 67.4 مليون دولار.

وقالت أن إجمالي الخسائر اليومية الناتجة عن إغلاق موانئ السدرة، راس لانوف، الحريقة، والزويتينة بنحو 850 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وبينت المؤسسة أن ليبيا تخسر يومياً 710 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المستخدم بشكل أساسي في توليد الكهرباء في محطات شمال بنغازي والزويتينة إضافة إلى تزويد الحقول بالطاقة الكهربائية والغاز، وما يزيد عن 20 ألف برميل يوميا من المكثفات.

وأضافت “سوف يتأثر توليد الطاقة في محطات كهرباء الزويتينة و شمال بنغازي بشكل سيئ وتواجه المؤسسة بالفعل عجزا في ميزانية استيراد المحروقات ولن تكون قادرة على تعويض الغاز المفقود بسبب الإغلاق عن طريق استيراد المزيد من الوقود السائل البديل عن الغاز من الخارج”.

وحذّرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن إيقاف عمليات تصدير الخام من المحطات النفطية المغلقة حاليا من طرف القيادة العامة، والتي قد تتطلب الإعلان الفوري عن حالة القوة القاهرة، سيكون له عواقب وخيمة على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى الطويل والقصير.

وشددت على أن منطقة الزويتينة تعتبر منطقة عمليات هامة لعدد من الشركات العاملة في إنتاج الغاز والمكثفات وغاز الطبخ .

وجددت دعوتها إلى القيادة العامة للجيش الليبي “إلى إنهاء الإغلاق والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بدورها الحيوي و الاقتصادي المعترف به دوليا باعتبارها الجهة الليبية الوحيدة المسؤولة عن استكشاف و إنتاج و تصدير المنتجات النفطية و عدم القيام بذلك سيكون له عواقب وخيمة أخرى على البنية الأساسية التشغيلية الرئيسية لقطاع النفط والغاز و كذلك المالية العامة للدولة”.

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