أخبار ليبيا24- خاص

توفي اليوم السبت لاعب كرة القدم السابق للمنتخب الليبي ولعديد الأندية في مدينة بنغازي والمدرب ناجي المعداني عن عمر يناهز 80 عام بعد معاناة طويلة مع المرض.

وعرفت كرة القدم في ليبيا الرجل الذي يعد أحد أبرز اقطاب كرة القدم في بنغازي خاصة وفي ليبيا بشكل عام .

ولعب المعداني كظهير أيسر للأهلي بنغازي والمنتخب الليبي وأشرف علي تدريب عديد الأندية في ليبيا وشغل أيضا مهام عديدة في المنتخب الليبي أبرزها مساعد مدرب منتخب ليبيا في كأس أفريقيا عام 1982 التي احتضنتها ليبيا وحققت فيها المركز الثاني.