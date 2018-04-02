أخبار ليبيا – خاص

أعلن رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة أشرف بن صالحة، تحديد موعد كأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة في مدينة طرابلس خلال الفترة من 5 إلى 11 من شهر مايو المقبل.

وقال بن صالحة في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” إن الاتحاد حدد يوم 18 من أبريل الجاري موعد القرعة، مشيرا إلى أن المتطلبات لإقامة البطولة جاهزة في طرابلس بنسبة 98% وأعتبر ليبيا وعاصمتها طرابلس جاهزة من الفنادق والملاعب والطيران والنقل المرئي والأمور التقنية والفنية جاهزة .

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي يجب أن يعطي الفرصة لكل البلدان ومنها ليبيا لإخراجها من عنق الزجاجة لأن ليبيا لها أكثر من 7 سنوات في حصار رياضي، لافتا إلى أن كأس أمم إفريقيا فرصة للشعب الليبي المضياف يستحق الاستضافة ونحن كإتحاد إفريقي يجب إعطاء هذه الفرصة لليبيا وملف ليبيا حظي بموافقة الجميع .

وأشار إلى أن عدد المنتخبات المشاركة في النهائي الأفريقي هي 8 منتخبات إفريقية وهي تونس والجزائر ومصر وساحل العاج والسنغال والصومال وجنوب افريقيا وليبيا المستضيفة ، بالإضافة إلى أن هنالك منتخبات أخرى أبدت رغبتها في المشاركة مثل المنتخب النيجيري .

ولفت إلى أن الاعداد لاستضافة البطولة كان منذ شهر فبراير الماضي وذلك بعد زيارتي لمدينة طبرق لمواكبة نهائي بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة وتناقشت مع رئيس الآتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين الطويلب عن إمكانية إستضافة ليبيا لكأس أفريقيا لكرة القدم المصغرة وعن مدى الإمكانيات المتاحة وماهي الضمانات لإنجاح البطولة وأهما الأمور الأمنية .

وتابع بعد عودتي من طبرق إلى طرابلس مكثت فيها يوم إضافي وقمت خلال هذا اليوم بزيارة إلى الملاعب والفنادق كيفية تأمين الملعب الذي سوف يستضيف البطولة ، وتقدمنا بملف متكامل لاستضافة البطولة الأفريقية والذي عرضه رئيس الإتحاد الليبي في اجتماع الإتحاد الأفريقي في الثاني من مارس الماضي وكان ملف دسم وأنا أعطيت الضمانات المطلوبة بأن ليبيا قادرة على استضافة بطولة أفريقيا .