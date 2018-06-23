أخبار ليبيا 24 – خاص

اقتنصت ليبيا فضية وبرونزية في اليوم الأول من ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى للأشخاص ذؤي الإعاقة.

حيث حصد الرياضي وليد اشطيبة الميدالية الفضية في رمي القرص برمية قدرها 37 متر و5 سنتيمتر وفاز زميله محمود رجب بالميدالية البرونزية في دفع الجلة برمية قدرها 10 متر و99

ويقام ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى للأشخاص ذوي الإعاقة في نسخته الثانية عشر في الفترة من 22- 24 يونيو الجاري بملعب رادس الدولي ويعتبر الملتقى من ضمن الملتقيات التسعة للجائزة الكبرى 2018 المعتمدة من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.

ويشارك بالملتقى حوالي 300 رياضي ورياضية يمثلون مايقارب 20 دولة

وتتكون بعثة منتخبنا الوطني من أحمد رمضان مدرب المنتخب والرياضي وليد اشطيبة الذي سيشارك في منافسات دفع الجلّه ورمي القرص تصنيف F42 والرياضي محمود رجب الذي سيشارك في منافسات دفع الجلّه ورمي القرص تصنيف F57.

وسبق للمنتخب الوطني وان شارك بملتقى مراكش الدولي لألعاب القوى في شهر أبريل الماضي، واستطاع حصد 3 قلائد ذهبية احتل بها المركز السادس في جدول الترتيب العام للدول المشاركة بالملتقى.

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