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مع سقوط معاقل تنظيم داعش في سوريا والعراق لا خيار أمام بقايا الدواعش من العناصر والقادة إلا الفرار هربا من الضربات الأمنية القاضية.

وفي 12 أبريل اعتقلت القوات التركية داعشي مصنف خطير كان قد هرب من الرقة معقل التنظيم السابق في سوريا.

وأفاد مصدر أمني مضطلع أن الإرهابي لم يكن وحده إذ هرب من الرقة برفقة آخرين من بينهم امرأة.

وحسب المعطيات المتوفرة أن الإرهابي الخطير يدعى رائد حاج عثمان الذي يعرف ب”جلاد داعش في الرقة” وللقب أهمية معينة وذلك لأن التنظيم الوحشي يعرف مهارات وحوشه ويختار لهم المهام الهمجية المناسبة، والإرهابي المعتقل كان مختص بجلد من يرتكب أخطاء لا تغتفر كالتدخين والحلاقة والمطالعة.

أما في حال الإرهابي رائد, فكان متعدد القدرات ومن بين مسؤولياته التنكر كبائع بيض بسيط لجمع المعلومات ونقلها إلى قيادة داعش في الرقة.

والمزيد من النجاحات الأمنية قد سجلت ضد تنظيم داعش وفلوله الهاربة ففي 13 أبريل شنت القوات الجوية الأفغانية والأمريكية غارات مشتركة في شمال أفغنستان أدت الى قتل 16 داعشي وإصابة أكثر من 20 عنصرا آخر.

وحسب مصدر أمني, استهدفت العملية الناجحة مخابىء وكهوف بقايا الدواعش مضيفا أن الوضع تحت سيطرة القوات الأمنية.