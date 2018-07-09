أخبار ليبيا 24

أصدر عدد من سكان مدينة درنة بيانا طالبوا فيه بإلغاء قرار رئيس الوزراء عبد الله الثني بإعفاء عميد البلدية عبد المنعم الغيثي من مهامه وذلك في حضور النواب حمد البنداق وفرج الشلوي ومفتاح الشاعري.

كما طالب مصدرو البيان من النواب إسقاط عضوية زميلتهم انتصار شنيب ومنعها من دخول المدينة متهمين إياها بالوقوف رواء قرار الإعفاء.

وزعم المجتمعون أن النائبة انتصار شنيب “كانت تدعم التنظيمات الإرهابية وأنهم لن يسمحوا بتمرير إي قرارات وراءها الإخوان والتنظيمات الإرهابية من داعش وأبو سليم والأنصار”.

كما دعوا إلى “إخراج كل الأسر التي لديها أبناء منظمون في التنظيمات الإرهابية من المدينة”.

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