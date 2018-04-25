أخبار ليبيا24

أدى انفجار لغم أرضي “ملغمة” أثناء مرور مدرعة تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إلى مقتل جندي وإصابة 4 آخرين ظهر اليوم الأربعاء في محور الحيلة جنوبي مدينه درنة .

وذكر مصدر مطلع أن مجلس شورى مجاهدي درنة وتنظيم أنصار الشريعة وعناصر تنظيم الدولة الإرهابية المنظمة لهما تعتمد في حربها على زرع العبوات الناسفة وصناعة المفخخات بشكل كبير.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تعتبر هي أولى خطوط الدفاع لها في محاولة منها خلق عملية استنزاف في صفوف الجيش وخاصة أن القوات المسلحه تحاصر تلك الجماعات شرقا وغربا وجنوبا.

يشار إلى أن مفرزة من القوات المسلحة تمكنت اليومين الماضيين من صد عملية انغماسية حاولت الجماعات الإرهابية في درنة القيام بها وصادرت القوات المسلحة أسلحة وذخائر وهواتف بعد مطاردة المجموعة المسلحة التي لاذت بالفرار حيث عثر على آثار للدماء في مكان الاشتباك.