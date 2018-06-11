أخبار ليبيا 24 – خاص

استعرضت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراته يوم أمس الأحد بمدينة تاورغاء التحديات التي تواجه تفعيل الخدمات للقطاعات الحكومية بتاورغاء وعودة اهالي تاورغاء، حسب الاتفاق.

واستمعت اللجنة لتقرير شركة الخدمات العامة مصراتة، ومدى جاهزيتها لمباشرة أعمالها المتوقفة منذ فترة نتيجة ضعف الموارد المالية، بالإضافة إلى غياب الأجهزة الأمنية التي ستعمل على تأمين فرق العمل، لتسهيل حركة الآليات والمعدات لفتح المسارات وازالة المخلفات.

واتفق المجتمعون، على تنفيذ اولويات عاجلة متمثلة في تفعيل الأجهزة الأمنية بتاورغاء من قبل المنطقة العسكرية الوسطي المكلفة بتأمين منطقة تاورغاء، وتسهيل الإجراءات اللازمة للبحث عن المفقودين من خلال هيئة البحث عن المفقودين، ومتابعة تنفيذها للمهام المناطة بها.

ورحبت اللجنة بمباشرة المجلس المحلي تاورغاء مهامه في تاورغاء، داعية كافة القطاعات بحكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها بتفعيل قطاعاتها المعنية في أسرع وقت ممكن.

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