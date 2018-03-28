أخبار ليبيا24- خاص

تنطلق مباريات الدوري السداسي المؤهل للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء 11 من شهر أبريل المقبل .

وستقام 3 مباريات حيث يتقابل أبوسليم ونظيره الصداقة على أرضية ملعب الخمس ويواجه الهلال سبها منافسه اليرموك في ملعب زليتن فيما يلتقي نجوم بنغازي أساريا في ملعب مصراتة.

وأوضحت لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي آلية المنافسات والتي ستقام بنظام مجموعة واحدة ومن مرحلة ذهاب فقط على أن يصعد للدوري الممتاز 2018-2019 أصحاب الترتيبين الأول والثاني.

وستقام مباريات الدوري السداسي على الملاعب المعتمدة من الاتحاد الليبي لكرة القدم في نطاق الاتحاد الفرعي مصراتة، كما سيعتبر صاحب المركز الأول بطلاً لدوري الدرجة الأولى لهذا الموسم 2017-2018 .