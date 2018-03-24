أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت لجنة تنظيم المسابقات بالإتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مباراتي القرضابية والأهلي ببنغازي ومباراة الأولمبي والشرارة التي كانت من المقرر إقامتها بملعب سبها البلدي وأعلنت أنها ستحدد مواعيد جديدة للمباراتين في وقت لاحق.

وكان من المقرر إقامة مباراة القرضابية والأهلي ببنغازي غدا السبت ضمن منافسات الأسبوع الرابع إيابا للمجموعة الأولى لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

فبما كان من المقرر إقامة لقاء الشرارة والأولمبي يوم الاثنين المقبل لحساب إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

ويأتي تأجيل هذه المباريات بعد أن اعترضت الفرق عن اللعب بملعب سبها البلدي بسبب ماتشهده مدينة سبها من احداث واشتباكات مسلحة .