أخبار ليبيا 24 – خاص

أفادت لجنة الأزمة ببلدية طبرق، بوصول 142 عائلة من مدينة درنة وعدد أفراد هذه العائلات 830 فرد، حتى يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح عضو لجنة الأزمة ببلدية طبرق مفتاح العميد، لـ “أخبار ليبيا 24″ أن لجنة الأزمة خصصت مدرسة صلاح الدين بحي المنارة لإستقبال هذه العائلات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستتكفل بتجهيز هذه المدرسة .

وأكد العميد، أن بلدية طبرق ستقوم بصيانة عاجلة لهذه المدرسة حتى تكون جاهزة لإستقبال هذه الأسر ، مشيرا إلى أنهم اعدو كل القوائم من الأسماء والأرقام الوطنية وكتيب العائلة وتم احالتها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق بلدية طبرق .

وقال إ”ن القوائم في زيادة وسنقدم كل مالدينا لإستقبالهم كما قدمنا للنازحين في السنوات الماضية حيث يعمل أفراد لجنة الأزمة العمل ليل نهار في إستقبالهم وتسجيل بيناتهم”.

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