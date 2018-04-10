أخبار ليبيا24- خاص

تساؤلات كثيرة أثيرت حول بيان صادر عن جهاز مباحث الأحوال المدنية في بنغازي بخصوص إيقاف التعامل مع العيادات الخاصة التي لم تعمل على توفير مكتب خاص للمصلحة داخلها مستثنيًا إحدى العيادات.

حار أهالي مدينة بنغازي عبر ردودهم على البيان الذي نشر على صفحة المباحث على “فيس بوك” في هذا الإجراء الذي لم يفهم مغزاه حيث ظن البعض أن مباحث الجوازات تفرض على المواطنين الولادة في المستشفيات الخاصة وأنه لن يتم تسجيل أي مواليد.

أخبار ليبيا أستوضحت الأمر حيث كشف رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي، مقدم أسامة الدرسي، أن بعض العيادات الخاصة خالفت القانون وتم ضبط حالات تزوير بتسجيل المواليد من أبناء غير الليبيين ومن جنسيات مختلفة.

وأرجع الدرسي سبب إيقاف تسجيل المواليد الجدد داخل العيادات الخاصة إلى عدم توفير مكتب خاص للمصلحة داخل العيادات حتى يتمكن موظف المصلحة من إتمام الإجراءات بنفسه من حصر المواليد.

وأوضح رئيس الجهاز – بحسب مكتب الإعلام – أنه تم اكتشاف 6 حالات تزوير واقعات ولادة في بعض العيادات الخاصة لأبناء غير شرعيين وقد تم إحالة المتهمين للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأشار الدرسي، إلى أن المصلحة ليس لها علاقة بالعيادات الخاصة ووظيفتها مراقبة واقعات الولادة بحيث لايتم العبث بالهوية الليبية وكذلك التزوير.

وكان جهاز مباحث الأحوال المدنية في مدينة بنغازي تمكن في أواخر مارس الماضي من القبض على أكبر مزوري الجنسيات الليبية في البلاد، حيث يقومون ببيع الجنسيات وشهادات ميلاد ووضع عائلي والإقامة مزورة، وهم من العائدون.

وأوضح رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي أن المتهمين اعترفوا بأنهم يمتهنون التزوير ويتحصلون مقابل تزوير الجنسيات والمستندات على مبلغ وقدره حوالي 60 ألف دينار ليبي، يتم تقسيمه مع مسؤول في مصلحة الجوازات طرابلس، الذي يتحصل لوحده عند إتمام إجراءات الجنسية على مبلغ وقدره ( 40 ألف دينار) وأما باقي الاشخاص المذكورين يقومون بأخذ مبالغ تتراوح ما بين 350 دينار إلى 1000 دينار.

وأعلن الدرسي في نوفمبر من العام الماضي أن وظيفة الجهاز كشف حالات التزوير والتلاعب بالأوارق الخاصة بالسجل المدني في كافة مكاتب الإصدار والخدمية الواقع في نطاق بنغازي وضواحيها.

وأكد حينها أنه سيتم المراقبة الدورية لكافة السجلات المدنية وسيتم إحالة كافة المزورين للنيابة والنائب العام وهي من تتخذ ضده الاجراءات حال ذلك.

وأوضح رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية أن الجهاز كان قراره موجود منذ عام 2012 ولكنه لم يفعل للاسف، مؤكدا أنه سيتم إنشاء إدارات تابعة له.