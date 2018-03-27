أخبار ليبيا 24-خاص

تسبب اللاعب الليبي سالم المسلاتي الشهير بلقب روما في خصم 3 نقاط من فريق زاخو العراقي بعد تأخر الأخير في تسديد مستحقات مالية سابقة للاعب تبلغ قيمتها 9 ألاف دولار أمريكي.

وأكدت لجنة العقوبات بالفيفا أنها خصمت 3نقاط من الفريق العراقي وأنها ستضاعف العقوبات علي الفريق في حالة عدم سداد المستحقات وقد تصل العقوبة لإنزال الفريق للدرجة الأدنى.

وكان المهاجم الليبي ذو الـ26 ربيعاً قد لعب في صفوف زاخو العراقي في موسم 2015 رفقة مواطنيه مهند بوعجيلة وعبد السلام الفيتوري، وخاض قبل ذلك تجربة احترافية بملاعب الأردن مع الرمثا و منشية بني حسن، ويلعب حالياً في الدوري الليبي ضمن صفوف نادي النصر ، كما تم اختياره للمنتخب الليبي بعد تألقه الكبير في النسخة الأخيرة من الدوري الليبي لكرة القدم .