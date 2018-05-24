أخبار ليبيا 24 – خاص

“بعد طول انتظار ها قد عادت بنغازي إلى سابق عهدها أحيائها وشوارعها وأسواقها الشعبية المليئة بضجة العامة والمتسوقين” هذا ما تتداوله سكان مدينة بنغازي منذ أول أيام شهر مضان المبارك عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور الزحام في ما يعرف بسوق الحوت والكورنيش وسط بنغازي.

حيث حرمت بنغازي من أسواقها الشعبية لما يقارب عن ثلاث سنوات، بسبب المعارك التي دارت وسطها، لقطع دابر الإرهاب الذي كاد أن يمسخ معالم هذه المدينة ويغير عادات سكانها، بتربصه بالأجيال الجديدة محاولا السيطرة على تفكيرهم.

ولكن الإرهاب لم يصمد كثيرا في ثاني اكبر مدن ليبيا فسرعان ما قضت عليه القوات المسلحة العربية الليبية بتكاثف أهالي المدينة، بعد أن أعلن آمر القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي اللواء ونيس بوخمادة تحرير كافة مناطق بنغازي وأحياءها في نهاية سنة 2017 لتدخل المدينة عامها الجديد حرة خالية من الإرهاب.

وشهدت المدينة القديمة في بنغازي التي توجد بها أسواقها الشعبية: سوق الحوت وسوق الجريد والفندق البلدي معارك طاحنة تسببت في تدمير أغلب مبانيها، وذلك بعد أن انتقلت المعارك إليها لتحصن الإرهابيين بها نهاية شهر نوفمبر من العام 2014 وهي أخر الأحياء التي تحررت في المدينة.

ومن أكثر الأسواق الشعبية المعروفة في بنغازي سوق الحوت يتوسط المدينة القديمة يعرفه جميع سكان بنغازي منذ سبعينات القرن الماضي فكان يرتاده سكان المدينة من جميع احيائها خلال شهر رمضان المبارك لشراء كل ما يحتاجونه من أكلات شعبية وحلويات ومواد غذائية وكان يتسم بالبهجة لتواجد العاب الأطفال به في نهار شهر رمضان ويتميز بأجوائه الرمضانية الفريدة.

وكذلك الفندق البلدي الذي يعتبر من معالم بنغازي القديمة ويعتبر أكبر سوق للخضار في بنغازي وماحولها كان يرتاده الجميع من تجار ومواطنين لأخذ لوازمهم، وتم افتتاحه في 12 مايو الجاري في ساحة مقابلة لمبنى الفندق البلدي، وذلك بعد قيام عدد من أصحاب المحلات في الفندق بصيانة محلاتهم لبداية العمل بها.

والذي لاقى افتتاحه وبداية البيع به ترحيبا من الكثير فرحا بإعادة الحياة إلى تلك المنطقة التي شهدت حربا لمدة 3 سنوات متواصلة، كما لاقى ايضا انتقاد من بعض المواطنين الذين أكدوا وجود تلوث بيئي في هذه المنطقة وما يحيطها.

وكذلك أصدرت بلدية بنغازي تحذيرا للباعة المتواجدين في الفندق بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع بيع الخضروات والمواد الغذائية به لوجود تقارير من الجهات المختصة بوجود تلوث بيئي بهذه المنطقة.

فيما ينتظر أهالي بنغازي افتتاح أكبر سوق شعبي في المدينة وهو سوق الجريد وذلك بعد استكمال تنظيفه من مخلفات الحرب والألغام وإعادة الحياه به كسابق عهدها قبل 3 سنوات.

كلك تلك المناطق استبدلت البهجة وتوافدت سكان المدينة بمظاهر الحرب من دبابات واسلحة وألغام ومفخخات خبيثة تسببت في مقتل العديد من أبناء المدينة سواء القوات المسلحة أو المدنيين.

المدينة التي عاشت الحرب بكافة أنواعها من اغتيال وقتل وحرب شوارع وقصف عشوائي يحاول سكانها جاهدين إعادة الحياة إليها، فيخرجون جميعا إلى أسواقها محاولين زرع البهجة في أماكن يحملون لها الكثير من الذكريات ودعما لسكانها، رغم وضوح الفقد في ملامح أبنائها الذين عاشوا الفقد خلال سنوات الحرب ومنهم من خسر في الحرب بعض أطرافه أو ابقت له عاهة مستديمة في ذاكرته ولكنهم يحاولون إعادة هذه الأجواء الرمضانية وترسيخها في عقول أطفالهم كما كانوا يرونها في زمن طفولتهم.